BAKIRKÖY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Bakırköy seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Bakırköy belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Ali Talip Özdemir AK Parti
- Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu CHP
- Ataner Orkunoğlu İYİ Parti
- Medeni Andok DEM
- Ramazan Boyalık SP
YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN
BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Bakırköy seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Bülent Kerimoğlu %56,9 oy oranı ile Bakırköy belediye başkanı seçilmişti.
BAKIRKÖY HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bakırköy’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti %24,8
CHP %56,9
İYİ Parti %9,3
DSP %6,6