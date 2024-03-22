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Bakırköy yerel seçim sonuçları 2024: Bakırköy belediye başkanı kim oldu?

Bakırköy yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Bakırköy’de belediyeyi kim kazandı, Bakırköy belediye başkanı kim oldu? Bakırköy hangi partide? soruları 167.960 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

12:14 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Bakırköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
İstanbul Bakırköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bakırköy Belediyesini hangi parti kazandı ve Bakırköy Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 167.960 seçmen sayısının olduğu Bakırköy
, Bahçelievler belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Bakırköy yerel seçim sonuçları haberi.

BAKIRKÖY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Bakırköy seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Bakırköy belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Ali Talip Özdemir AK Parti
  • Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu CHP
  • Ataner Orkunoğlu İYİ Parti
  • Medeni Andok DEM
  • Ramazan Boyalık SP

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını
sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Bakırköy seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Bülent Kerimoğlu %56,9 oy oranı ile Bakırköy belediye başkanı seçilmişti.

BAKIRKÖY HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bakırköy’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %24,8

CHP %56,9

İYİ Parti %9,3

DSP %6,6

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Bakırköy yerel seçim sonuçları 2024: Bakırköy belediye başkanı kim oldu?