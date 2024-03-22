2024 yerel seçimi 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Oyların geçersiz sayılma nedenleri genellikle ülkeye ve seçim sistemine göre değişiklik gösterse de, bazı yaygın durumlar vardır. Peki hangi durumlarda oy kabul olmaz? İşte YSK kurallarına göre oyların geçersiz sayılmasına yol açabilecek bazı genel durumlar: