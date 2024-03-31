Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bakırköy Belediyesini hangi parti kazandı ve Bakırköy Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 167.960 seçmen sayısının olduğu Bakırköy yerel seçim sonuçları , Bahçelievler belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Bakırköy yerel seçim sonuçları haberi.

BAKIRKÖY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Bakırköy seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Bakırköy belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Ali Talip Özdemir AK Parti

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu CHP

Ataner Orkunoğlu İYİ Parti

Medeni Andok DEM

Ramazan Boyalık SP

Ali Talip Özdemir kimdir?

Ali Talip Özdemir, 1953 yılında Konya Ereğli'de doğdu. Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisini makine mühendisi olarak bitiren Özdemir, 1987 yılında makine yüksek mühendisi oldu. İki dönem Konya Ereğli Belediye Başkanlığı, bir dönem Konya Milletvekilliği ile iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Özdemir, 48.⁠ ⁠hükümette Çevre Bakanı, 53. hükümette Basın ve Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı olarak çalıştı. Özdemir, 11 Ocak 2003'te yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir?

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, 1975'te İstanbul'da doğdu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 1999 yılında bitiren Ovalıoğlu, 2007'de beyin ve sinir cerrahisi uzmanı oldu.

ABD'de Boston Brigham and Woman's Hospital ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Ovalıoğlu, beyin ve sinir cerrahisi alanında İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Ovalıoğlu, evli ve 2 çocuk annesi.

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim 2024 sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Bakırköy seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Bülent Kerimoğlu %56,9 oy oranı ile Bakırköy belediye başkanı seçilmişti.

BAKIRKÖY'DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bakırköy’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %24,8

CHP %56,9

İYİ Parti %9,3