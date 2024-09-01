Balıkçılık kurallarına ilişkin tebliğ yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleşen 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, törendeki konuşmasına, Bakanlık olarak her zaman balıkçıların yanında olduklarını söyleyerek başladı.

Yeni balıkçılık tebliği yayımlandı mı?

Yumaklı, bu yoldaki hedeflerinin balıkçıların kazancını ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu kaydederek, "Nitekim, yoğun bir çabayla hazırlanan, balıkçılık kurallarını 4 yıllık süreyle geçerli olmak üzere bir tebliğle yayınlamış olduk. İnşallah bu tebliğimiz bu gece yarısı sezonla birlikte yürürlüğe girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıllık hazırlıkla yürürlüğe girecek, hayata geçecek olan bu tebliğe ilişkin, balıkçılardan ve diğer sektör paydaşlarından ulaşan 4 bin 200 görüşü tek tek değerlendirdiklerini aktaran Bakan Yumaklı, balıkçılık sektörünün tüm dinamiklerini barındıran ve büyük oranda uzlaşı içerisinde hazırlanan Avcılık Tebliği'nin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.











