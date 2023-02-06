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Balıkesir’de kar etkili olmaya devam ediyor

Balıkesir il merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam ediyor. Şehir merkezinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Balıkesir Valiliği ilk ve orta dereceli okulların 7 Şubat Salı günü de tatil olduğunu bildirdi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışının devam edeceği belirtilerek okulların bir gün daha tatil edildiği kaydedildi. Balıkesir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:18 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Balıkesir 5 günlük hava durumu

Balıkesir 5 günlük hava durumu

Balıkesir’de kar etkili olmaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesi ekipleri şehir merkezindeki ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ederken Karesi ve Altıeylül Belediyeleri de şehir içinde birçok noktada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Balıkesir 5 günlük hava durumu için

KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Meteoroloji tarafından günler öncesinden duyurulan kar yağışı Balıkesir’de etkili olmaya devam ediyor. İl merkezinde yoğun kar yağışı sürerken kırsal bölgelerde de kar yağışının etsisini sürdürdüğü öğrenildi. Birçok kırsal mahalleye ulaşımda aksaklıklar meydana gelirken gerek Karayolları, gerek Büyükşehir belediyesi gerekse de ilçe belediyelerine bağlı ekipler kırsal mahallelerde de karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Balıkesir genelinde kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi sonrasında Balıkesir Valiliği ilk ve orta dereceli okulların 7 Şubat Salı günü de tatil olduğunu bildirdi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışının devam edeceği belirtilerek okulların bir gün daha tatil edildiği kaydedildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizin büyük bölümünde görülen kar yağışı ve fırtına ile devamında oluşacak buzlanma abaşta olmak üzere olumsuz hava şartlarının ilerleyen saatlerde yaygınlaşarak etkisini artıracağı yönündeki meteorolojik tahminler değerlendirilmiştir. Buna göre Balıkesir il genelinde 7 Şubat 2023 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ayrıca ortaöğretim kurumları (liseler), Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir. Ayrıca İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.



#Balıkesir
#kar
#kış
#meteoroloji
#Büyükşehir Belediyesi
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Balıkesir’de kar etkili olmaya devam ediyor
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