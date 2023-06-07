Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Balıkesir’in güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Balıkesir’in güney kesimlerinde Savaştepe, İvrindi, Kepsut, Dursunbey, Bigadiç ve Sındırgı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.