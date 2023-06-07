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Meteorolojiden Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Balıkesir’in 6 ilçesi için gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Balıkesir'de yağış ne kadar sürecek? İşte Balıkesir Meteoroloji 7 Haziran 2023 hava durumu bilgisi...

14:58 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Balıkesir’in güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Balıkesir’in güney kesimlerinde Savaştepe, İvrindi, Kepsut, Dursunbey, Bigadiç ve Sındırgı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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