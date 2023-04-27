Balıkesir seçim sonuçları
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 9 milletvekili çıkarabilen Balıkesir ilinin 5 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne,1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %90,61 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Balıkesir seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- İsmail Ok
2- Belgin Uygur
3- Mustafa Canbey
4- Ali Taylan Öztaylan
5- Pakize Mutlu Aydemir
6- Mehmet Aydemir
7- Ahmet Gür
8- Eşref Uslu
9- Fatih Güngör
CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ensar Aytekin
2. Serkan Sarı
3. Burak Dalgın
4. Seval Bozkurt
5. Selim Panç
6. Fatma Salı Karabacakoğlu
7. Dilek Yalçın
8. Gülizar Yıldız
9. Muharrem
MHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 EKREM GÖKAY YÜKSEL
2 HARUN ALGÜL
3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU
4 ABDULLAH SARBAY
5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU
6 NİHAT GEZERGİÇ
7 AYTEN SAK
8 ÖZKAN ÖZTÜRK
9 CEM KIVILCIM
İYİ PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Turhan Çömez
2- Özlem Ural
3- Nedim Tuna
4- Kamil Gültekin Öztürk
5- Nilgün Başaran
6- Mustafa Lemi Aytekin
7- Metin Özgür
8- Kemal Girgin
9- Mehmet Çalık
MEMLEKET PARTİSİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SİNAN DİKER
GÖKSEL TAŞALTI
HAKKI BİTİKLİ
DİĞDAR DAŞKIN
İBRAHİM KAYA
AHMET CAN AYDEMİR
AKİDE KARAŞAHİN
KEREM ALTANHAN
2023 seçimleri Balıkesir seçim sonuçları
Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Balıkesir seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 47’sini alırken, Balıkesir Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 39,5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 10,4’ünü, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.
Balıkesir milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Balıkesir oy oranı % 49 olurken, AK Parti 5 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 46,3’ünü alarak CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı.
Balıkesir’de hangi parti ne kadar oy aldı? Balıkesir’de hangi parti kazandı?
AK Parti % 41
CHP % 30,4
İYİ Parti % 14,7
MHP % 10,6
HDP % 4,3
Balıkesir yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yücel Yılmaz oyların % 47,78’ini alırken, İYİ Parti adayı İsmail Ok ise oyların % 46,50’sinin aldı.
Balıkesir İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 40,11
- CHP % 37,34
- İYİ Parti % 7,16
- MHP % 6,20
- DP % 3,27
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1