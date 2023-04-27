Kocaeli seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Kocaeli seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Kocaeli milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Kocaeli Belediyesi kimde, hangi partide? İşte Kocaeli seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.