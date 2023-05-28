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Balıkesir 2. tur seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Balıkesir Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonucu için nefesler tutuldu. 2023 Balıkesir Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gidilecek. Sabah 08:00’de başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. 28 Mayıs 2023 Balıkesir 2. tur seçim sonuçları ile canlı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

14:53 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Balıkesir seçim sonuçları

Balıkesir seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Pazar günü
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Balıkesir’de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Balıkesir 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

Balıkesir 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu seçim yayın yasağını kaldırır kaldırmaz Balıkesir seçim sonuçları anlık olarak Yenişafak.com seçim sayfasından canlı ve son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.

2023 Balıkesir Cumhurbaşkanı 2. TUR seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Balıkesir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- İsmail Ok

2- Belgin Uygur

3- Mustafa Canbey

4- Ali Taylan Öztaylan

5- Pakize Mutlu Aydemir

6- Mehmet Aydemir

7- Ahmet Gür

8- Eşref Uslu

9- Fatih Güngör

CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ensar Aytekin

2. Serkan Sarı

3. Burak Dalgın

4. Seval Bozkurt

5. Selim Panç

6. Fatma Salı Karabacakoğlu

7. Dilek Yalçın

8. Gülizar Yıldız

9. Muharrem

MHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EKREM GÖKAY YÜKSEL

2 HARUN ALGÜL

3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU

4 ABDULLAH SARBAY

5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU

6 NİHAT GEZERGİÇ

7 AYTEN SAK

8 ÖZKAN ÖZTÜRK

9 CEM KIVILCIM

İYİ PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Turhan Çömez

2- Özlem Ural

3- Nedim Tuna

4- Kamil Gültekin Öztürk

5- Nilgün Başaran

6- Mustafa Lemi Aytekin

7- Metin Özgür

8- Kemal Girgin

9- Mehmet Çalık

MEMLEKET PARTİSİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SİNAN DİKER

GÖKSEL TAŞALTI

HAKKI BİTİKLİ

DİĞDAR DAŞKIN

İBRAHİM KAYA

AHMET CAN AYDEMİR

AKİDE KARAŞAHİN

KEREM ALTANHAN

2018 Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Balıkesir seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 47’sini alırken, Balıkesir Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 39,5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 10,4’ünü, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.

2018 Balıkesir milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Balıkesir oy oranı % 49 olurken, AK Parti 5 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 46,3’ünü alarak CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı.

2018 Balıkesir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 41

CHP % 30,4

İYİ Parti % 14,7

MHP % 10,6

HDP % 4,3

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 Milletvekili genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları

2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yücel Yılmaz oyların % 47,78’ini alırken, İYİ Parti adayı İsmail Ok ise oyların % 46,50’sinin aldı.

2019 Balıkesir İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 40,11

CHP % 37,34

İYİ Parti % 7,16

MHP % 6,20

DP % 3,27

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Diyarbakır seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır ittifak seçim sonuçları Kayapınar, Bağlara, Yenişehir, Ergani, Bismil, Sur, Silvan, Çınar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Diyarbakır milletvekili dağılımı.

Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları
Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları

2023 Yozgat seçim sonuçları sorgulanıyor. YSK yayın yasağını kaldırdı. Yozgat seçim sonuçları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları kapsamında açıklanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçen yarışta, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oluyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Yozgat’ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Afyonkarahisar 6 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Afyonkarahisar’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Afyonkarahisar milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Afyonkarahisar seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Bilecik 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023