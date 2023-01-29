Balıkesir TOKİ arsa kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. Balıkesir’de 20 bin konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Balıkesir müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Balıkesir TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Balıkesir arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.