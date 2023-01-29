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TOKİ Balıkesir kura sonuçları
TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. Balıkesir merkez TOKİ Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli olacak. Peki, TOKİ Amasya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Amasya kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir TOKİ kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
29 Ocak 2023: Altıeylül
30 Ocak 2023: Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç
31 Ocak 2023: Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara