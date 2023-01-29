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TOKİ Balıkesir kura sonuçları
TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. Balıkesir merkez TOKİ Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli olacak. Peki, TOKİ Amasya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Amasya kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...
Balıkesir Altıeylül Gaziosmanpaşa TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ayşe Çetinkaya
Hidayet Yıldız
Hüseyin Aykdt
Ramazan Parlak
Selahattin Sarıca
Naci Tanrıverdi
Mehmet Sevinç
Cemal Aktaş
İhsan Hantuk
Hacer Eren
Nejla Türkoğlu
Aziz Akbaş
Tolga Dağhan
Yılmaz Yaman
Cihad Yörük
Hüsnü Kocabıyık
Ali Argan
Bilal Güllü
Emin Serpen
Yalçın Hüner
Nadir Avcu
Hayrullah Alparslan
Çağdaş Atmaca
Abdul Samet Akbulut
Selman Canseven
Kadir Şanlı
Aziz Akbaş
Furkan Atik
Ahmet Barut
Cem Gökgözoğlu
Kübra Işık
Ali Soylu
Veysel Karani Bahşi
Gren Sıla Köksal
Alihan Özen
Cihan Tüfekçi
Tuğçe Uçar
Serdar Yaşar Yiğitoğlu
Zehra Gündoğdu
Mehmet Selen
Ülker Gür
Nazan Çoban
Mehmet Emre Çakıcı
Enes Demirel
Furkan Kurter
Sinem Arıcı
Yakup Tekin
Okan Gedik
Furkan Kaşıkçı
Hüseyin Çalışkan
Mustafa Gürler
Hasan Alp
Süleyman Baysal
İbrahim Kaynak
Nazım Ayaz
Emine Aleyna Şen
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir TOKİ kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
29 Ocak 2023: Altıeylül
30 Ocak 2023: Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç
31 Ocak 2023: Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara