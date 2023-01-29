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TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları canlı yayın izle

Balıkesir TOKİ kura çekilişi yapılmakta. Noter huzurunda yapılacak TOKİ Balıkesir 3 bin 975 konut kura çekimi sonuçları canlı yayın ile öğrenilecek. Balıkesir merkez, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe 2+1 ve 3+1 kura sonuçları listesi belli oluyor. Peki, Balıkesir TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl, nereden, öğrenilir? Balıkesir TOKİ kura sonuçları listesi ve sorgulama ekranı...

08:08 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
TOKİ Balıkesir kura sonuçları

TOKİ Balıkesir kura sonuçları

TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. Balıkesir merkez TOKİ Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli olacak. Peki, TOKİ Amasya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Amasya kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...

Balıkesir TOKİ kura sonuçları isim listesi

Balıkesir Altıeylül Gaziosmanpaşa TOKİ kura sonuçları isim listesi

Ayşe Çetinkaya

Hidayet Yıldız

Hüseyin Aykdt

Ramazan Parlak

Selahattin Sarıca

Naci Tanrıverdi

Mehmet Sevinç

Cemal Aktaş

İhsan Hantuk

Hacer Eren

Nejla Türkoğlu

Aziz Akbaş

Tolga Dağhan

Yılmaz Yaman

Cihad Yörük

Hüsnü Kocabıyık

Ali Argan

Bilal Güllü

Emin Serpen

Yalçın Hüner

Nadir Avcu

Hayrullah Alparslan

Çağdaş Atmaca

Abdul Samet Akbulut

Selman Canseven

Kadir Şanlı

Aziz Akbaş

Furkan Atik

Ahmet Barut

Cem Gökgözoğlu

Kübra Işık

Ali Soylu

Veysel Karani Bahşi

Gren Sıla Köksal

Alihan Özen

Cihan Tüfekçi

Tuğçe Uçar

Serdar Yaşar Yiğitoğlu

Zehra Gündoğdu

Mehmet Selen

Ülker Gür

Nazan Çoban

Mehmet Emre Çakıcı

Enes Demirel

Furkan Kurter

Sinem Arıcı

Yakup Tekin

Okan Gedik

Furkan Kaşıkçı

Hüseyin Çalışkan

Mustafa Gürler

Hasan Alp

Süleyman Baysal

İbrahim Kaynak

Nazım Ayaz

Emine Aleyna Şen

Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir TOKİ kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TOKİ Balıkesir kura tarihleri

29 Ocak 2023: Altıeylül

30 Ocak 2023: Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç

31 Ocak 2023: Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara

TOKİ Balıkesir konutları nerede?

  • Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 1450
  • Ayvalık İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 300
  • Bandırma İlçesi Kayacık Mahallesi 388
  • Havran İlçesi Büyükdere Mahallesi 100
  • İvrindi İlçesi Kurtuluş Mahallesi 142
  • Bigadiç İlçesi Çavuş Mahallesi 500
  • Sındırgı İlçesi Çavdaroğlu Mahallesi 240
  • Susurluk İlçesi Sultaniye Mahallesi 300
  • Dursunbey İlçesi 150
  • Marmara İlçesi Çınarlı Mahallesi 140

Balıkesir TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Balıkesir TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Balıkesir TOKİ arsa kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. Balıkesir’de 20 bin konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Balıkesir müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Balıkesir TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Balıkesir arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.


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7 saat önce
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TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları canlı yayın izle
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