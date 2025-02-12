Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onaylandı. Firmanın talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve dağıtılacak lot miktarı belli oldu. Globalde önde gelen şekerleme, çikolata ve gıda üreticilerine fındık tedarik yapan Balsu, dünyada halka açılacak ilk fındık firması olacak. Şireketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak yer alacak.

BALSU GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı için talep toplama tarihleri 12-13-14 Şubat 2025 olarak belirlendi.

BALSU GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KODU NE?

Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde 45 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından yürütülecek olan halka arz, pay başına 17,57 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek.

Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu “BALSU” olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL olarak açıklanan şirketin satış sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.

BALSU GIDA KAÇ LOT VERİR?

Şirket, toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışını yapacak.

Halka arz edilen payların %60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, %20’si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;

- 150 Bin katılım ~ 1112 Lot (19537 TL).

- 250 Bin katılım ~ 667 Lot (11719 TL).

- 350 Bin katılım ~ 476 Lot (8363 TL).

- 500 Bin katılım ~ 333 Lot (5850 TL).

- 700 Bin katılım ~ 238 Lot (4181 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 151 Lot (2653 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 104 Lot (1827 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 75 Lot (1317 TL).







