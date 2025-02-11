Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 5-6-7 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin (Kalyon PV) halka arzında talep toplama süreci sonuçlandı. Peki, KLYPV bireysel yatırımcıya kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar..
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim, halka arz sonuçları açıklandı. Yüzde 11,26 halka açıklık oranı ile borsaya açılan firma, kazanacağı fonu; işletme sermayesi, kredi geri ödemesi ve yatırım harcamaları için kullanacak. İşte, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arz sonuçları...
KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Kalyon Güneş halka arz sonuçları belli oldu! Şirketten yapılan açıklamaya göre, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ (İş Yatırım) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin (TKYB) liderlik ettiği, pay başına 70,30 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu.
KALYON GÜNEŞ KAÇ LOT VERDİ?
Kalyon PV halka arzında bireysel yatırımcılara 56 Lot (3936 TL) dağıtım yapıldı. Halka arz sonucunda toplam 290.801 yatırımcının talebi karşılandı. Bu yatırımcılar şu gruplardan oluştu:
289.776 adet yurt içi bireysel yatırımcı
900 adet yüksek başvurulu yatırımcı
115 adet yurt içi kurumsal yatırımcı
10 adet yurt dışı kurumsal yatırımcı
KALYON PV BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Klayon Güneş borsa işlem tarihi henüz belli olmadı.