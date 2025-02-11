Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim, halka arz sonuçları açıklandı. Yüzde 11,26 halka açıklık oranı ile borsaya açılan firma, kazanacağı fonu; işletme sermayesi, kredi geri ödemesi ve yatırım harcamaları için kullanacak. İşte, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arz sonuçları...

Kalyon Güneş halka arz sonuçları belli oldu! Şirketten yapılan açıklamaya göre, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ (İş Yatırım) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin (TKYB) liderlik ettiği, pay başına 70,30 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu.