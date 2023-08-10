Emekli banka promosyonu, emeklilerin bankalara maaşlarını yatırmaları karşılığında aldıkları bir promosyondur. Bankalar, emeklilere promosyon vererek emeklilerin maaşlarını kendi bankalarında yatırmalarını teşvik etmek ve müşteri portföylerini genişletmek istiyor.

Emekli banka promosyonlarının tutarları, bankadan bankaya değişmektedir. Genellikle, emeklilerin maaş tutarları arttıkça, alacakları promosyon tutarı da artmaktadır. Bazı bankalar, emeklilere promosyon olarak nakit para, hediye çeki veya tatil hediyesi gibi çeşitli hediyeler vermektedir.

Emekli banka promosyonlarından yararlanmak için, emeklilerin öncelikle emekli maaşlarını bir bankaya taşıması gerekir. Ardından, bankanın emekli promosyon kampanyasını incelemesi ve kampanya koşullarını yerine getirmesi gerekir. Kampanya koşullarını yerine getiren emekliler, promosyon tutarını banka hesaplarına alacaklardır.

Emekli banka promosyonları, emeklilere önemli bir maddi destek sağlayabilir. Emekli maaşlarının bir kısmını promosyon olarak almak, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Emekli banka promosyonlarından yararlanmak için, emeklilerin kampanya koşullarını dikkatlice incelemesi ve kampanyaya katılım sağlaması gerekir. Emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebileceğini ifade eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı kurumlarda 30-32 bin TL’ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğu da belirtti. İşte, DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Finans en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi.

Hangi banka emekli banka promosyonu veriyor?

Türkiye'de emekli banka promosyonları veren bazı bankalar şunlardır:

Garanti BBVA

Türkiye İş Bankası

Akbank

Yapı Kredi Bankası

Halkbank

Ziraat Bankası

VakıfBank

Denizbank

ING Bank

TEB

Ziraat Bankası emekli maaş promosyon ücreti ne kadar?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Akbank emekli maaş promosyon ücreti ne kadar?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Temmuz – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 7.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Garanti BBVA emekli maaş promosyon ücreti ne kadar?

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2023’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmakta. Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyonu veriyor.

Halkbank emekli maaş promosyon ücreti ne kadar?

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı

3.500 TL altı 3.000 TL

3.500- 7.499 TL 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

İş Bankasıemekli maaş promosyon ücreti ne kadar?

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Maaş Aralığı;

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar : 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar: 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar: 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar: 7.500 TL

Vakıfbank emekli maaş promosyon ücreti ne kadar?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

İNG Bank emekli maaş promosyon ücreti ne kadar?

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Türkiye Finans emekli maaş promosyon ücreti

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli Maaşına Göre Promosyon kampanya koşulları neler?

Kampanya 31.08​.2023 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyan müşterileri kapsamaktadır.

SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 3.000 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 3.500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenecektir.

Ek promosyon tutarı için:

30 gün içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 1.000 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 1.500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 2.000 TL ek nakit promosyon ödenecektir.

Yedek Hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterimizin bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.

Kuveyt Türk emekli maaş promosyonu ne kadar?

EYT kanunu ile emekliliğe hak kazanan ve ilk SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemesini Kuveyt Türk aracılığıyla almak isteyen emeklilere, promosyon başvurusu ve emekli maaşı taşıma başvurusunda bulunmaları halinde, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda,

3.500 TL’ye kadar emekli aylığı alanlara 4.800 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.600 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 7.200 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 8.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak. Maaşlarına 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ile ortak ATM’lerden kolaylıkla ulaşan emekliler, ayrıca ortak ATM’lerden işlem başına 3.000 TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebiliyor.