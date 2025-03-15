İSKİ güncel baraj doluluk oranları her gün güncel olarak açıklıyor. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 78,43 olarak ölçülmüştü. Barajlara Melen'den yapılan takviyeler ile birlikte düşüş engellenmeye ve barajların genel doluluk oranını yükseltmeye devam ediliyor. Peki İSKİ 15 Mart baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte güncel veri...
İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından açıklanan son doluluk oranı % 78,43 olarak açıklandı. Perşembe günü bu oran 78,33, Çarşamba günü ise 78,22 olarak duuyurulmuştu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 88,59
Darlık Barajı 76,61
Elmalı Barajı 95,1
Terkos Barajı 80,25
Alibey Barajı 64,96
Büyükçekmece Barajı 74,55
Sazlıdere Barajı 57,75
Istrancalar Barajı 64,88
Kazandere Barajı 83,78
Pabuçdere Barajı 82,07