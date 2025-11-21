İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.

21 Kasım 2025 saat 09.18 itibariyle İSKİ tarafından açıklanan son doluluk oranı yüzde 20.29 olarak açıklandı.