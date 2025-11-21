İSKİ tarafından barajladaki genel doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşüş göstermişti. Peki İSKİ 21 Kasım baraj doluluk oranlarında son durum ne? İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte barajlardaki son durum...
İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
21 Kasım 2025 saat 09.18 itibariyle İSKİ tarafından açıklanan son doluluk oranı yüzde 20.29 olarak açıklandı.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama
Ömerli 17,83
Darlık 28,99
Elmalı 50,68
Terkos 22,61
Alibey 12,5
Büyükçekmece 22,13
Sazlıdere 19,76
Istrancalar 20,78
Kazandere 1,97
Pabuçdere 3,89