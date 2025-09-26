Yeni Şafak
İSKİ İstanbul su kesintisi programını paylaştı: 26 Eylül'de İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ İstanbul su kesintisi programını paylaştı: 26 Eylül'de İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

11:4626/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. İSKİ İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Eylül 2025 Cuma günü su kesintisi programı...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

