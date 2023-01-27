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Bursa’da barajlar kurudu, 45 günlük su kaldı: BUSKİ’den tasarruf çağrısı geldi

Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık Bursa’da kuraklık alarmına sebep oldu. İçme suyunun en önemli barajlarından biri olan Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı yüzde 4’e düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı yüzde 27’ye düştü. Yağış olmayacağı takdirde 45 günlük suyun kaldığını belirten yetkililer ise vatandaşlardan sağduyulu olmasını istedi. Bursa güncel baraj doluluk oranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:29 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bursa’da baraj

Bursa’da baraj


Bursa’nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı’nın oranı yüzde 4’e düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 27’ye düştü.

BUSKİ TASARRUF ÇAĞRISINDA BULUNDU

BUSKİ, binlerce abonesine gönderdiği mesajda ; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de iklim değişikliğine bağlı yağış rejimlerinde ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Sizlerin su sıkıntısı çekmemesi için BUSKİ olarak tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte yağışlarla barajlarımızdaki, bugün itibarıyla 45 günlük olan su hacmimizin daha da artmasını bekliyoruz. Ancak, bu dönemde tasarrufa azami riayet edilmesi de çok önemlidir. Böylece mevcut kapasitemizi daha uzun süre kullanabilmek mümkün olacaktır. Sürdürülebilir su yönetimine desteğiniz ve hassayetiniz önem arzetmektedir” ifadelerini kullandı.

BURSA GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

Bursa güncel baraj doluluk oranına bakma için


#Bursa
#Baraj
#yağmur
#BUSKİ
#su
40 dakika önce
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Bursa’da barajlar kurudu, 45 günlük su kaldı: BUSKİ’den tasarruf çağrısı geldi
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