Barbaros Hayrettin Paşa'nın eşi kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa kiminle evlenmiştir?

Barbaros Hayrettin Paşa'nın eşi kimdir? sorusu Barbaroslar dizisi ile merak kazandı. TRT1'in yeni tarihi dizisi olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda Barbaros Hayrettin Paşa ya da diğer adıyla Hızır Reis'in tarihte kiminle evli olduğu merak ediliyor.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN EŞİ KİMDİR?

Fetihleriyle Akdeniz’i Türk denizi yapan Barbaros Hayrettin Paşa'nın ilk evliliği gençlik yılllarında Cezayirli bir kadınlaydı. 70 yaşındayken 18 yaşındaki İtalyan Maria ile yaptığı ikinci evlilik, İspanyol ve Fransız kaynaklarında yazılıdır.

1544 yılında 70 yaşında olan Barbaros, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa’ya sefere gönderilir. İspanya Kralı ve Almanya İmparatoru Beşinci Şarlken, Fransa’nın Akdeniz kenarındaki Nice kalesini zaptetmişti. Düşmanlarıyla baş edemeyeceğini anlayan Fransız Kralı Fransuva, Osmanlı Devleti’ni yardıma çağırmıştı. Kanuni’nin emriyle 154 kadırgalık güçlü bir donanma ile yola çıkan Barbaros Hayrettin Paşa, hayatının aşkını bulacağını bilmiyordu. Haziran ayında İtalya’nın Mesina Boğazı’na giren Barbaros, Regıo Valisi Osmanlı donanmasının su ihtiyacını karşılamak için izin vermeyince şehri bombaladı. Evinde yakaladığı valinin kızı Dona Maria Gaetani’ya ilk görüşte aşık olan Barbaros, babasının izniyle ikinci evliliğini yaptı. 15 ay süren seferini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul’a genç eşiyle döndü. Barbaros, son seferinden döndükten 2 yıl sonra 73 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti.

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BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN TÜRBESİ NEREDEDİR?

Mimar Sinan’ın eseri olan türbe, XVI. yüzyılın ünlü denizci ve kaptan-ı deryâsı Barbaros Hayreddin Paşa için yaptırılmıştır. Kitâbesine göre 948’de (1541-42) yapılan türbe dıştan oldukça sade bir görünüme sahiptir.

Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi İstanbul Beşiktaş’ta Sinan Paşa Camii karşısında Deniz Müzesi’nin yanında yer almaktadır.