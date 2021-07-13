Barbaros dizisi ne zaman başlayacak?

Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın dizisi yapılıyor. Farklı illerde çekimleri yapılan dizinin yönetmenlik koltuklarına Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi. Barbaros dizisinin başlayacağı tarih, oyuncuları, başlama saati ve çekim yerleri ve daha fazlasını yazımızda derledik.

BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı. Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor.

BARBAROSLAR OYUNCULARI KİMLER?

Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra İsmail Filiz, Batuhan Bayar, Yetkin Dikinciler, İshak Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Melis Babadağ yer alıyor.

REKLAM

Barbaroslar dizinin çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi.

BARBAROS DİZİSİ SENARİSTİ VE YÖNETMENİ KİM?

Senaristliğini Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz'ın yaptığı Barbaros dizisinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler yer almakta. Merakla beklenen dizinin yapımcılığını ise ES Film üstlendi.

BARBAROS DİZİSİ NEDEN BAŞLAMADI?

Dizinin kostüm ve oyuncu seçiminin beklenenden uzun sürmesinden dolayı dizinin çekimlerine başlanmasının beklenenden daha fazla zaman aldığı iddia edilmekte.

Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.

FOTOĞRAF 21 TRT 1 tarihi yapımlarıyla son dönemde dizi dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Mavera, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Sultan Alparslan gibi tarihe ışık tutan dizilerin ardından Barbaroslar dizisi de izleyici tarafından merakla bekleniyor. Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Etkileyici fragman izleyici tarafından oldukça beğenildi. KADRODA KİMLER VAR? <br> <br> Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizide Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ve daha açıklanmayan sürpriz isimler var. Dev prodüksiyonlu yapımda Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis’in kardeşi Hızır Reis'i, Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak. Bahadır Yenişehirlioğlu’nun hangi rolü canlandıracağı henüz bilinmiyor. Barbaros dizisi ES Yapım imzalı ve yönetmenliğini Taylan Biraderler üstleniyor. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınıyor. ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR? <br> <br> Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul Beykoz'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor. Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda bir yapılacak. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor. Geminin dönemin özelliklerine uygun inşa edildiği öğrenildi. BARBAROS DİZİSİ KONUSU NEDİR? <br> <br> Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak. Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis ve diğer kardeşleri İshak ile İlyas oldu. KOSTÜMLERİYLE POZ VERDİLER <br> <br> Dizide başrol olarak yer alacak Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan, yeni imajlarıyla dönem kıyafetleri içinde objektiflere poz verdi. İkili takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Dönemin kıyafetleri ile paylaşım yapan ikili, dizi henüz başlamadan sevenlerini kendilerine hayran bıraktı. BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR? <br> <br> Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir Türk Gölü olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Yavuz Sultan Selim tarafından dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin adı verildi. Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır için de bu ismi kullandı. Barbarossa Türkçede Barbaros olarak ifade edildi. BARBAROS KARDEŞLER KİMDİR? <br> <br> Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa, dört kardeşin en küçüğü. Ağabeyi Oruç Reis’in Rodos şövalyelerine esir düşmesinin ardından Oruç ve Hızır kardeşler Şehzade Korkut'un himayesine girdi. Bu tarihten sonra İspanyolların Batı Akdeniz’de hakimiyet kurmasını önlemek için Hızır Reis ve Oruç Reis Akdeniz’de deniz gazisi olarak hakimiyet mücadelesine girdi. BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? <br> <br> Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı. Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor. Barbaroslar dizisinden gelen kareler ise yapımın ne kadar ihtişamlı olacağını şimdiden belli ediyor. TRT 1 Barbaroslar dizisi nefes kesecek: Ekranlara geleceği tarih belli oldu Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrollerinde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Nefes kesen ilk fragmanı yayınlanan Barbaroslar dizisinin setinden de etkileyici kareler geliyor. Peki "Barbaroslar" ne zaman başlayacak? İşte tarihi dizi hakkında merak edilenler...



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BARBAROS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak.

REKLAM

Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı.

Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.

BARBOROSLAR NEREDE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor.

Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda yapılacak. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor.

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR?

Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.

REKLAM

Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da öldü, Beşiktaş'taki türbesine defnedildi.

BARBAROS DİZİSİ FRAGMANLARI