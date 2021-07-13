TRT 1'in merakla beklenen dizisi 'Barbaroslar'dan üst üste fragmanlar yayınlandı. Birbirinden güzel ve nefes kesen sahneleriyle seyirciyle buluşması beklenen tarihi dizi Barbaros Kardeşler için geri sayım başladı. Dizide birbirinden ünlü ve deneyimli oyuncular bulunurken başrolde Engin Altan Düzyatan oynuyor. Peki, Barbaros dizisinin konusu ne? Barbaros dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün ve hangi saatte yayınlanacak? Barbaros oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor? İşte tüm bu sorular Barboros fragmanlarının yayınlanmasıyla daha da merak konusu oluyor.
Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın dizisi yapılıyor. Farklı illerde çekimleri yapılan dizinin yönetmenlik koltuklarına Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi. Barbaros dizisinin başlayacağı tarih, oyuncuları, başlama saati ve çekim yerleri ve daha fazlasını yazımızda derledik.
BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı. Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor.
BARBAROSLAR OYUNCULARI KİMLER?
Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra İsmail Filiz, Batuhan Bayar, Yetkin Dikinciler, İshak Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Melis Babadağ yer alıyor.
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Barbaroslar dizinin çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi.
BARBAROS DİZİSİ SENARİSTİ VE YÖNETMENİ KİM?
Senaristliğini Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz'ın yaptığı Barbaros dizisinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler yer almakta. Merakla beklenen dizinin yapımcılığını ise ES Film üstlendi.
BARBAROS DİZİSİ NEDEN BAŞLAMADI?
Dizinin kostüm ve oyuncu seçiminin beklenenden uzun sürmesinden dolayı dizinin çekimlerine başlanmasının beklenenden daha fazla zaman aldığı iddia edilmekte.
Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.
Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak.
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Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı.
Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.
BARBOROSLAR NEREDE NEREDE ÇEKİLİYOR?
Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor.
Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda yapılacak. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor.
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR?
Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.
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Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da öldü, Beşiktaş'taki türbesine defnedildi.