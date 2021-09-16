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Barbaroslar dizisinde İlyas Reis'i kim oynuyor?

Barbaroslar dizisinin İlyas Reis'i dizinin ilk bölümünün ekranlara gelmesi ile merak kazandı. Barbaros Akdeniz'in kılıcı dizisi ilk bölümü ile bu akşam TRT1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin ilk bölümü ile dizinin başrolleri merak ediliyor. Ebu Yusuf Nurullah Yakup ağanın dört oğlundan biri olan Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşi İlyas Reis karakterini kimin canlandırdığı araştırılıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İlyas Reis'i kim oynuyor? İlyas Reis kimdir? İşte bu soruların yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaroslar dizisinde İlyas Reisi kim oynuyor?
ilyas

İlyas Reis kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa ve 3 kardeşinin hayatını konu edinen Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı dizisi ilk bölümünün ardından İlyas Resi ile ilgili detaylar merak kazandı.

İLYAS REİS KİMDİR?

İlyas Reis (16. yüzyıl) Türk denizcisi. Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür.

BARBAROSLAR İLYAS REİS'İ KİM OYNUYOR?

Nöbet dizisiyle tanınan Caner Topçu şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis’i oynamaktadır. Caner Topçu, 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış , Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu.

Caner Topçu İlk olarak İnançtan Zafere: Sarıkamış, Beyaz Cehennem Ve Dikkat İnternet Var isimli tiyatrolarda görev alarak oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Sinema olarak ilk defa Bilinçsizler adlı filmde Recep karakterini canlandırmıştır. Genç oyuncu Caner Topçu Hiç adlı televizyon dizisinde Deniz karakterini oynamıştır. Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk adlı filmde Ömer Ali karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

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