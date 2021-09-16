Barbaroslar dizisinde İlyas Reis'i kim oynuyor?

İlyas Reis kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa ve 3 kardeşinin hayatını konu edinen Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı dizisi ilk bölümünün ardından İlyas Resi ile ilgili detaylar merak kazandı.

İLYAS REİS KİMDİR?

İlyas Reis (16. yüzyıl) Türk denizcisi. Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür.

BARBAROSLAR İLYAS REİS'İ KİM OYNUYOR?

Nöbet dizisiyle tanınan Caner Topçu şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis’i oynamaktadır. Caner Topçu, 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış , Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu.

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Caner Topçu İlk olarak İnançtan Zafere: Sarıkamış, Beyaz Cehennem Ve Dikkat İnternet Var isimli tiyatrolarda görev alarak oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Sinema olarak ilk defa Bilinçsizler adlı filmde Recep karakterini canlandırmıştır. Genç oyuncu Caner Topçu Hiç adlı televizyon dizisinde Deniz karakterini oynamıştır. Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk adlı filmde Ömer Ali karakteri ile karşımıza çıkmıştır.