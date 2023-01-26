İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Barcelona evinde Real Sociedad’ı konuk etti. Çekişmeli geçen maçta Real Sociedad’ta Brais Mendez 40. dakikada kırmızı kart gördü. 52’ dakikada Ousmane Dembele Barcelona’ya galibiyeti getiren golü attı ve maç 1-0 bitti. Real Sociedad 6 maç sonra yenilgiyle tanışarak kupaya veda etti. Barcelona - Real Sociedad maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
09:39 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Barcelona 1-0 Real Sociedad
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona ve Real Sociedad karşı karşıya geldi. 10 kişi oynayan rakibi karşısında Barcelona maçı 1-0 üstün tamamlayarak yarı finale yükseldi.
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