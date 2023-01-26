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Real Sociedad 10 kişi kaldı, Barcelona turladı

İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Barcelona evinde Real Sociedad’ı konuk etti. Çekişmeli geçen maçta Real Sociedad’ta Brais Mendez 40. dakikada kırmızı kart gördü. 52’ dakikada Ousmane Dembele Barcelona’ya galibiyeti getiren golü attı ve maç 1-0 bitti. Real Sociedad 6 maç sonra yenilgiyle tanışarak kupaya veda etti. Barcelona - Real Sociedad maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:39 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Barcelona 1-0 Real Sociedad

Barcelona 1-0 Real Sociedad

#Barcelona
#Real Sociedad
#maç özeti
#İspanya Kral Kupası
#çeyrek final
#Dembele
26 dakika önce
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Real Sociedad 10 kişi kaldı, Barcelona turladı
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