İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde Nottingham Forest evinde Manchester United’ı konuk etti. Kırmızı şeytanlar zorlu deplasmandan 3-0 galip gelerek adını finale yazdırdı. Goller dakika 6’ Marcus Rashford, 45’ Wout Weghorst ve 89’ Bruno Fernandes’den geldi. Nottingham Forest - Manchester United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.