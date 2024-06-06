Barış Alper Yılmaz kimdir?
Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında Rize İl Özel İdarespor altyapısına girerek başladı. 2017 yılında 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu ve 27 Eylül 2017'de Gölcükspor karşısında ilk profesyonel maçına çıktı ve 29 dakika sahada kaldı.
Barış Alper Yılmaz Nereli?
Barış Alper Yılmaz Nereli?
Rize'de doğmuştur.
Barış Alper Yılmaz Kaç Yaşında?
Barış Alper Yılmaz Kaç Yaşında?
2024 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.
Barış Alper Yılmaz Hangi Takımda?
Barış Alper Yılmaz Hangi Takımda?
Galatasaray'da forma giymektedir.
Barış Alper Yılmaz Futbol Kariyeri:
Barış Alper Yılmaz Futbol Kariyeri:
- Futbola Rize İl Özel İdarespor altyapısında başlayan Yılmaz, 2017'de Ankara Demirspor'a transfer oldu. Üç yıl yedek olarak düzenli bir şekilde süre bulmasının ardından bedelsiz olarak Ankara Keçiörengücü'ne transfer olarak daha düzenli bir kariyere başladı. 2021-22 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olmasıyla ilk defa Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. 2022-23'te ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı ve ertesi sezon çeşitli mevkilerde daha sık süre bulmaya başlarken ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı buldu. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı ile 9 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 12 Kasım 2021'de Cebelitarık'ı 6-0 yendikleri maçta Türkiye A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı.
- Futbola 2011 yılında Rize Özel İdare Spor altyapısında başladı.
- 2017 yılında 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu.
- 2018 yılında 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.
- 2021 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
- Türkiye 21 yaş altı milli takımında 3 kez forma giydi.
- 2022 yılında Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Barış Alper Yılmaz Başarıları:
Barış Alper Yılmaz Başarıları:
- Galatasaray
- Süper Lig: 2022-23, 2023-24
- Türkiye Süper Kupası: 2023
- Türkiye Fair Play Ödülü adaylığı (2024)
- Galatasaray'da Yılın Erkek Sporcusu (2024
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