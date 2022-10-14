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Bartın Amasra maden ocağının 300 metre kotunda patlama: Yer altında mahsur kalan işçiler var

Gelen son dakika haberine göre; Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. 8 işçinin kendi imkanlarıyla madenden çıktığını açıklayan Bartın Valisi Arslan "eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta 5 işçi var" dedi. İşte Bartın maden ocağı patlamasında son dakika haberleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bartın Amasra maden ocağında kaç işçi mahsur kaldı, ölen oldu mu, kurtulan işçiler kimler
Bartın Amasra maden ocağı patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 8 işçinin kendi imkanlarıyla madenden çıktığını açıklayan Bartın Valisi Arslan "eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta 5 işçi var" dedi.

AA

Bartın Amasra maden ocağındaki patlama neden oldu?

  • Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasya Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir Patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

  • AFAD'dan yapılan açıklamada "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. denildi.

Amasra maden ocağında kaç işçi mahsur kaldı?

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

DHA

Maden ocağında mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı?

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bölgeye yönlendirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya giderek incelemelerde bulunacak.

  • Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipler çökmenin meydana geldiği alanda çıkarılan ve sağlık durumları iyi olan işçilerin "Şiddetli bir patlama oldu. Her yer karanlığa gömüldü" dedi.

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