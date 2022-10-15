Bartın Amasra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimleri belli oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Maden ocağında kaç işçi hayatını kaybetti?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı." dedi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maden ocağındaki patlamanın dün akşam saat 18.15 sıralarında meydana geldiğini anımsatan Soylu, patlamanın ardından vali başta olmak üzere, üst düzey yöneticilerin bölgeye geldiklerini ifade etti.

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Ülkeye, Bartın'a ve madencilere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Soylu, patlamanın yaşandığı anı da kapsayan vardiyada 110 madencinin çalıştığını, kritik noktada ise 49 madencinin bulunduğu bilgisini daha önce paylaştıklarını dile getirdi.

Amasra maden ocağında hayatını kaybedenlerin isimleri- kimlikleri belli oldu mu?

Hayatını kaybeden madencilerin isimleri belli oldu. Olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, vefat eden madencilerin:

Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet

Olduğu bilgisini paylaştı. Şehit madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Soylu, maden ocağında kurtarılmayı bekleyen madencilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu.

AA

Bartın Amasra maden ocağındaki patlama neden oldu?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ilk tespitlere göre grizu patlaması olduğunu söyledi.

Amasra maden ocağında kaç işçi mahsur kaldı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasına şöyle devam etti: "110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6'sı Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'da Şehir Hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si de özel hastanede olmak üzere 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu 11 kardeşimizin hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastaneye gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık. Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz, şu anda aşağıda olduğunu değerlendirdiğimiz ve arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var."

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DHA

Maden ocağında mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesindeki patlamanın akabinde bir galeride çıkan yangının ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisinin ekiplerce azaltılmaya çalışıldığını belirterek "10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Madende arama kurtarma yapmanın özel tecrübe gerektirdiğini ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer arama kurtarma faaliyetlerden oldukça farklı. Gerek TTK gerek kömür işletmeleri bu alanda sadece ülkemizde değil, dünyada hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmedeki maden ocağında, aramalar hala devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar."

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Bakan Dönmez, bir gazetecinin madende bulunan 15 işçinin yerlerinin tespit edilip edilmediğine ilişkin sorusu üzerine, "15 kişinin nerede olduklarını biliyoruz. Patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli, yerlerini biliyoruz. 10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük yangın değil. Güvenli şekilde oraya girmek için yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmı göçükler var. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." cevabını verdi.