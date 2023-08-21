|
Özgün

Başakşehir 2. haftada 2. yenilgisini aldı: Başakşehir FK 0-2 Fatih Karagümrük (ÖZET)

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Başakşehir evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan Fatih Karagümrük 2-0 galip ayrıldı. Goller dakika 6’ Ryan Mendes ve 30’ Muhammed Şengezer’den (k.k.) geldi. Bu sonuçla Fatih Karagümrük sezonun ilk galibiyetine alırken Başakşehir 2. haftada 2. mağlubiyetini aldı. Başakşehir FK - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:51 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Başakşehir FK 0-2 Fatih Karagümrük Maç Özeti

Başakşehir FK 0-2 Fatih Karagümrük Maç Özeti

Başakşehir, Trendyol Süper Lig 2. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Maç Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Başakşehir Emre Belözoğlu yönetiminde 2. haftada 2. mağlubiyetini aldı.

BAŞAKŞEHİR FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

Başakşehir FK - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA SONUÇLARI

18.08.2023 21:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 1 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR 18.08.2023 21:00 BITEXEN ANTALYASPOR 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR

19.08.2023 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 CORENDON ALANYASPOR

19.08.2023 21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

19.08.2023 21:45 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.

20.08.2023 19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

20.08.2023 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 3 EMS YAPI SİVASSPOR

20.08.2023 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.



#Başakşehir
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 işçi alımı yapacak