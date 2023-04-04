Başakşehir-Kayaşehir metro hattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda inceleme yaptı.
Burada açıklama yapan Karaismailoğlu, hattın açılışına günler kaldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla projeyi İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını söyledi.
İstanbul'u dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılmasının herkese bir nebze moral olacağını ifade etti.
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı istasyonları nereden geçiyor?
Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın diğer toplu taşıma modlarıyla entegre olacağını belirterek, "Projemiz; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanmış olacak." diye konuştu.
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası kaç dakika?
Karaismailoğlu, hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Mahmutbey arasındaki seyahat süresinin 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı'nın 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arasının 23 dakika olacağını söyledi.