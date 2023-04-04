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Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılışı iple çekiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı 6.2 kilometre uzunluk, 4 istasyon, 80 km/s hız yapacak. Peki Başakşehir-Kayaşehir metro hattı istasyonları nereden geçiyor?

12:45 . 4/04/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda inceleme yaptı.

Burada açıklama yapan Karaismailoğlu, hattın açılışına günler kaldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla projeyi İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını söyledi.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı

İstanbul'u dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılmasının herkese bir nebze moral olacağını ifade etti.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı istasyonları nereden geçiyor?

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına kısa süre kaldığını belirterek,
Başakşehir Metrokent
'ten başlayan 6,2 kilometrelik projede
Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir
ve
Kayaşehir Meydan istasyonları
olmak üzere 4 durak bulunduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın diğer toplu taşıma modlarıyla entegre olacağını belirterek, "Projemiz; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanmış olacak." diye konuştu.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası kaç dakika?

Karaismailoğlu, hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Mahmutbey arasındaki seyahat süresinin 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı'nın 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arasının 23 dakika olacağını söyledi.

#Başakşehir
#Kayaşehir
#Başakşehir-Kayaşehir metro durakları
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