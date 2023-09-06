Başakşehir metrosu
İstanbul’da 5 Eylül’de meydana gelen şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. 6 Eylül İstanbul metro seferleri devam ediyor mu? sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul’da bazı metro seferlerinin aksadığı açıklandı. Peki, 6 Eylül hangi metrolar kapalı ve çalışıyor? işte detaylar…
BAŞAKŞEHİR METROSU ÇALIŞIYOR MU, AÇILDI MI?
Başakşehir metrosu Kayaşehir metto hattına ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı:
"M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda sefer yapılamayan Kayaşehir Merkez-Toplu Konutlar istasyonları ve Başak Konutları-İkitelli Sanayi istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ring seferleri yapılmaktadır."
6 EYLÜL İSTANBUL METRO SEFERLERİ ÇALIŞIYOR MU?
Hava muhalefeti nedeniyle T2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul’un açıklamasına göre ayrıca sağanak yağmur nedeniyle M3 Kirazlı – Kayaşehir Merkez metro hattında Turgut Özal, Siteler, Kayaşehir Merkez ve Şehir Hastanesi istasyonları kapatıldı. Aşağıdaki linkten Metro İstanbul’un yaptığı iptal seferleri duyurularını kontrol edebilirsiniz.
KİRAZLI- KAYAŞEHİR METRO HATTI İSTASYONLARI DEĞİŞTİ
Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.