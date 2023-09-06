İstanbul’da 5 Eylül’de meydana gelen şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. 6 Eylül İstanbul metro seferleri devam ediyor mu? sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul’da bazı metro seferlerinin aksadığı açıklandı. Peki, 6 Eylül hangi metrolar kapalı ve çalışıyor? işte detaylar…