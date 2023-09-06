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Sel nedeniyle kullanılamayan Başakşehir Kirazlı- Kayaşehir metro hattı için İETT otobüsleriyle ring seferleri yapılıyor

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece en fazla etkilenen ilçelerden oldu. Başakşehir'de yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlar Başakşehir metrosu çalışıyor mu, açıldı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Başakşehir metrosu açıldı mı, metro seferleri saatleri değişti mi? Başakşehir metrosu olan Kirazlı- Kayaşehir Metro hattına ilişkin son bilgiler haberimizde.

15:31 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Başakşehir metrosu

Başakşehir metrosu

İstanbul’da 5 Eylül’de meydana gelen şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. 6 Eylül İstanbul metro seferleri devam ediyor mu? sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul’da bazı metro seferlerinin aksadığı açıklandı. Peki, 6 Eylül hangi metrolar kapalı ve çalışıyor? işte detaylar…

BAŞAKŞEHİR METROSU ÇALIŞIYOR MU, AÇILDI MI?

Başakşehir metrosu Kayaşehir metto hattına ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı:

"M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda sefer yapılamayan Kayaşehir Merkez-Toplu Konutlar istasyonları ve Başak Konutları-İkitelli Sanayi istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ring seferleri yapılmaktadır."


6 EYLÜL İSTANBUL METRO SEFERLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Hava muhalefeti nedeniyle T2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul’un açıklamasına göre ayrıca sağanak yağmur nedeniyle M3 Kirazlı – Kayaşehir Merkez metro hattında Turgut Özal, Siteler, Kayaşehir Merkez ve Şehir Hastanesi istasyonları kapatıldı. Aşağıdaki linkten Metro İstanbul’un yaptığı iptal seferleri duyurularını kontrol edebilirsiniz.

KİRAZLI- KAYAŞEHİR METRO HATTI İSTASYONLARI DEĞİŞTİ

Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.


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