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Site otoparkları da su altında kaldı! Selin vurduğu Başakşehir'de son durum

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sele sebep olurken, 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın en çok etkilendiği ilçelerden biri Başakşehir oldu. Peki, 6 Eylül Çarşamba günü selin yaşandığı Başakşehir'de son durum ne? Başakşehir'de sular tahliye edildi mi, mahsur kalan vatandaşların son durumu nasıl? Başakşehir'de yağış devam ediyor mu, metro çalışıyor mu? İşte Başakşehir son dakika haberleri...

12:07 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Başakşehir

Başakşehir

Başakşehir haberleri... Başakşehir’de birçok noktada su baskınları ve sel meydana geldi. Su baskınlarından birçok sitenin de otoparkı ve bodrumları su altında kaldı. Araç sahipleri otoparklardaki araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Su seviyesinin çok yükseldiği yerlerde araçlarını çıkaramayanlar suların çekilmesini bekledi.

BAŞAKŞEHİR'DE SELİN ARDINDAN SON DURUM

Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından su altında kalan Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde gün ağarmasıyla birlikte hasar da ortaya çıktı.

İstanbul’un kuzeyinde dün akşam etkili olan sağanak yağış, birçok yerde su baskınlarına sebep oldu. Selin bastığı yerlerden biri olan Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde çok sayıda kişi de mahsur kaldı. Mahsur kalanlar çevredekilerin ve itfaiyenin yardımlarıyla kurtarılırken kıraathanedeki hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kıraathanede masa ve sandalyelerin tamamı ıslanırken öğrencilerin ders çalıştığı yerlerde ise yoğun su birikintileri olduğu görüldü. Ayrıca kıraathanenin yakınındaki bir sitenin bodrum katının da sular altında kaldığı görüldü. Sitedeki iş yerlerinin çalışanları bodrumdaki suların tahliye edilmesini beklerken kıraathanede ise temizlik çalışmaları başladı.

BAŞAKŞEHİR MOBİLYACILAR SİTESİNDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından Başakşehir'deki mobilyacılar sitesinde su basan yerlerde tahliye çalışmaları devam ediyor.

SELDE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede, su basan yerlerden tahliye çalışmaları devam ediyor.


SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA 15 BİN YARDIM ÖDEMESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya tarafından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."



#başakşehir
#sel felaketi
#başakşehir son durum
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Site otoparkları da su altında kaldı! Selin vurduğu Başakşehir'de son durum