Özgün Başarı Teşvik Programı şartları nelerdir?
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Başarı Teşvik Programı şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı'nı açıkladı. Peki, Başarı Teşvik Programı başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanacak? İşte, başarı teşvik programına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başarı Teşvik Programı nedir, başvurular nasıl ne zaman yapılacak, şartları neler?
Başarı teşvik nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir sosyal faaliyetin hayata geçirildiğini kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı öğrencilere teşvik programının geldiğini söyledi.

Başarı Teşvik Programı nedir, başvuru şartları neler?

Hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Başarı teşvik programı
Başarı teşvik programı

Başarı teşvik programı ödemesi ne kadar?

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.

Başarı teşvik desteği kimlere verilecek?

YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

Erdoğan, detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

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