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Başarı Teşvik Programı şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı'na ilişkin müjdeyi verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki başarılı öğrenciler ile korunmaya ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilecek programın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yürütüleceğini belirtti. Dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek verilecek. Peki, Başarı Teşvik Programı başvuru şartları nelerdir? Taktir teşekkür alana başarı teşvik bursu verilecek mi?

10:13 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Başarı teşvik nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Başarı teşvik nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir sosyal faaliyetin hayata geçirildiğini kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı öğrencilere teşvik programının geldiğini söyledi.

Başarı Teşvik Programı nedir, başvuru şartları neler?

Hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Başarı teşvik programı bursu ne kadar?

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kanunlarla belirlenmiş şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki öğrencilere yönelik "Başarı Teşvik Programı" ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz" diye konuşmuştu.

Başarı teşvik desteği kimlere verilecek?

YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

Erdoğan, detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

#Başarı Teşvik Programı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
#Başarı Teşvik Programı Nedir
2 saat önce
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Başarı Teşvik Programı şartları nelerdir?
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