Annelere her doğumda en yüksek katkıyı, izinli olduğu dönemi kapsayan ‘doğum parası (çocuk yardımı, süt parası)’ sağlıyor. En düşük tutar ise asgari ücrete endeksli. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 net asgari ücret rakamının 8 bin 500 olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası bu tutar da artı. 1 Temmuz’a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Peki aile destek programı çocuk parası yattı mı? Çocuk parası nasıl alınır, nereye başvurulur, şartları neler? Çocuk, doğum parası ne kadar? Doğum yapan annelere çocuk başına ne kadar para veriliyor? İşte detaylar.