Başkan Erdoğan ajan olduğunu söylemişti: Enver Altaylı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı(73) örgütün karakutusu çıktı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı ziyarette, bir gazetecinin kendisine FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile ilgili soru sorması züerinde, Altaylı'nın bir ajan olduğunun altını çizerek cevap vermişti. Bugün ise Altaylı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika haberine göre, eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Bu gelişmenin ardından Enver Altaylı kimdir sorusu gündeme geldi. İşte FETÖ'den gözaltına alınan Enver Altaylı'nın karıştığı skandallar...

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

FETÖ, Türki Cumhuriyetler'deki örgütlenmesini Altaylı üzerinden gerçekleştirdi. FETÖ'nün özellikle Özbekistan ve Kazakistan'da etkin olmasında Altaylı önemli rol üstlendi. Özbekistan ve Azerbaycan'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edildi. FETÖ elebaşısı için kapatılan Zaman'a verdiği bir röportajda "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan" diyen Altaylı'nın sorgusu sürüyor.

İşte detaylar:

01/11/1944 Ceyhan doğumlu. 1968-1973 yılları arasında Doğu Avrupa Hukuku ve Sovyetoloji konusunda Almanya ve Avusturya'da eğitim aldı.

-Altaylı 1963'te Albay Talat Aydemir'in darbe teşebbüsü başarısız olunca Kara Harp Okulu'ndan atıldı.

-MİT'e, CIA'in Özbek asıllı casusu Ruzi Nazar 'eliyle' girdi, 1974'te MİT'ten uzaklaştırıldı.

-12 Eylül öncesi Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yaptı.

-Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un danışmanlığını yaptı. Özal döneminde Afganistan'da çalıştı. General Raşid Dostum'a örtülü ödenekten para götürdüğü skandalı patlak verdi.

-Eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Altaylı'nın dayıoğluydu. FETÖ finansörü Kavuncu, darbe girişiminin ardından Kazakistan'a kaçtı. Altaylı'nın FETÖ finansörü kardeşi Taha Altaylı da Kazakistan'da.

-Hablemitoğlu soruşturmasının tanığı eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Altaylı'nın, FETÖ'nün firari Türkiye imamı Mustafa Özcan'la Hablemitoğlu'yla görüşmek için kendisinden aracılık etmesini istedikleri, Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu tehdit ettiği tespit edildi.