Kim Milyoner olmak İster’de 1 milyonluk soru için yarışacak Batu Alıcı kimdir?

Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı

Kim Milyoner Olmak İster'de 11 Aralık Pazartesi akşamı büyük bir heyecan yaşanacak. Atatürk sorusunu bilerek 1 milyonluk soruya ulaşan Batu Alıcı'nın kazanıp kazanamayacağı merak konusu. Peki Batu Alıcı kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Batu Alıcı kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi okulda okuyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı

Kim Milyoner olmak İster Batu Alıcı kimdir?

Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalı olan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Annesi tekstil, babası ise makine mühendisidir. Sporla ilgilenen Batu Alıcı, basketbol ve tenisin yanı sıra Kayak Sporuna ilgilenir. Okulun kayak takımında yer alan Batu Alıcı eğitim hayatına devam etmektedir.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı

Batu Alıcı 1 milyon lirayı kazanırsa o parayla ne yapacak?

'1 milyon lirayı kazanırsan ne yapacaksın?' sorusuna 20 yaşındaki genç isim, "O parayı eğitim hayatım için kullanacağım. Ama alabilirsem güzel bir tatile de çıkarım. Aklımda bir yer yok ama belki Kıbrıs olabilir" yanıtını verdi.

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Kim milyoner olmak ister

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla yarışmanın bir üst turuna çıkan Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu açtıracak. Batu Alıcı, "Yarışmaya katılma fikri aklımda yoktu. Arkadaşım yarışmaya katılmamı istedi. Yarışmada oraya kadar gelmeyi beklemiyordum. Devam ettim, soruları görünce ve mantık yürütünce çekilmek istemedim. Aklımda baraj sorularını gördükten sonra çekilmek vardı, riske atmamak açısından” dedi.