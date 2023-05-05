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Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ittifak oy oranları

14 Mayıs 2023 seçimleri Bayburt’ta büyük bir heyecanla bekleniyor. 2023 Bayburt seçim sonuçları bu bağlamda yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olarak oy pusulasında yer alacak. Meclis seçimlerinde ise 24 siyasi parti 2023 seçimleri için yarışacak. YSK verilerine göre Bayburt 1 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Bayburt’ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bayburt milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bayburt seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

16:44 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bayburt seçim sonuçları

Bayburt seçim sonuçları

Bayburt seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2023 seçimleri için Bayburt’ta 57.116 seçmen 290 sandıkta oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu illerin vekil listesine göre Bayburt 1 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2018'de yapılan seçimde Bayburt’ta AK Parti 1 milletvekili kazandı. Bu seçime katılım %85,98 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Bayburt Seçim Sonuçları: AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP Hangi Parti Kazandı? işte Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu parti ve ittifak oy oranları.

AK PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI

Orhan Ateş

İYİ PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI

Karabey Kadri Karaoğlu

MHP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI

Bekir Kasap

2023 seçimleri Bayburt seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Bayburt cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Bayburt milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Bayburt Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Bayburt cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 82,1’ini alırken, Bayburt Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 8,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6,1’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 2,5’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,3’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Bayburt milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Bayburt Cumhur İttifakı oy oranı % 84,9 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Bayburt oy oranı yüzde 13,7,’sini aldı.

2018 seçimi: Bayburt’ta kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Bayburt milletvekili:

  • Fetani Battal (AK Parti)

2018 Bayburt’ta hangi parti ne kadar oy aldı?

Bayburt 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 57,5
  2. MHP % 27,4
  3. İYİ Parti % 6,1
  4. CHP % 4,3
  5. SP % 3,2

2019 Bayburt yerel seçim sonuçları

MHP Bayburt Belediye başkan adayı Hükmü Pekmezci oyların % 56,49’unu alırken, AK Parti adayı Fatih Yumak ise oyların % 35,75’ini aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları
Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları

Tunceli seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2023 seçimleri için Tunceli’de 65.518 seçmen 336 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Tunceli 1 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Tunceli’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Tunceli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Tunceli seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Ardahan seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları
Ardahan seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

14 Mayıs seçimleri Ardahan’da büyük bir heyecanla bekleniyor. 2023 Ardahan seçim sonuçları bu bağlamda yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olarak oy pusulasında yer alacak. Meclis seçimlerinde ise 24 siyasi parti 2023 seçimleri için yarışacak. YSK verilerine göre Ardahan 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Ardahan’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ardahan milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ardahan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Gümüşhane seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları
Gümüşhane seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

Gümüşhane seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek. 2023 seçimleri için Gümüşhane'de 169.594 seçmen 968 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Gümüşhane 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Gümüşhane’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Gümüşhane milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Gümüşhane seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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