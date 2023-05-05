Bayburt seçim sonuçları
2023 seçimleri Bayburt seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Bayburt cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Bayburt milletvekilleri burada yer alacaktır.
AK PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI
Orhan Ateş
İYİ PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI
Karabey Kadri Karaoğlu
MHP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI
Bekir Kasap
2018 Bayburt Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Bayburt cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 82,1’ini alırken, Bayburt Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 8,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6,1’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 2,5’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,3’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.
2018 Bayburt milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Bayburt Cumhur İttifakı oy oranı % 84,9 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Bayburt oy oranı yüzde 13,7,’sini aldı.
2018 seçimi Bayburt’ta kazanan milletvekili
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Bayburt milletvekili:
Fetani Battal (AK Parti)
2018 Bayburt’ta hangi parti ne kadar oy aldı?
Bayburt 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 57,5
- MHP % 27,4
- İYİ Parti % 6,1
- CHP % 4,3
- SP % 3,2
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2018 seçim sonuçları 27. dönem AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Bayburt yerel seçim sonuçları
MHP Bayburt Belediye başkan adayı Hükmü Pekmezci oyların % 56,49’unu alırken, AK Parti adayı Fatih Yumak ise oyların % 35,75’ini aldı.