Bayburt

sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2023 seçimleri için Bayburt’ta 57.116 seçmen 290 sandıkta oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu illerin vekil listesine göre Bayburt 1 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2018'de yapılan seçimde Bayburt’ta AK Parti 1 milletvekili kazandı. Bu seçime katılım %85,98 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Bayburt