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2000 TL bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Emekli maaşları ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olurken, bayram ikramiyeleri de 1100 TL’den 2000 TL ‘ye yükseltildi. Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme tarihlerini duyurdu. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte SGK ve Bağkur emeklisi bayram ikramiye ödeme tarihleri.

14:26 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. Emekli maaşı ve Ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.

Emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihi

2000 TL emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  • - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
  • - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
  • - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.

en düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde artış

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.


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#sgk emekli ikramiyesi
34 dakika önce
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