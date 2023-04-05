Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. Emekli maaşı ve Ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.
2000 TL emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.
En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde artış
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.
Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.