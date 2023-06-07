Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ve maaşlarının erken ödenmesi planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi. Böylece 16 milyon emekli ve EYT'liler bayramdan önce ikramiye ve emekli maaşı ödemesi alabilecek. Bayram İkramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödemesi yapılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son dakika açıklaması şu şekilde:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

EYT'LİLERE ÇİFT İKRAMİYE!

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılmıştı.







