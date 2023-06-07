|
Özgün

Kurban bayramı ikramiyesi erken yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında iki taksit şeklinde ödemesi yapılan emekli ikramiyesinin bu bayramda ne kadar olacağı ve zam yapılıp yapılmayacağı SSK, Bağ-Kur ile EYT kapsamında emekli olanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme miktarı ve bayram ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih...

09:20 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyesi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ve maaşlarının erken ödenmesi planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi. Böylece 16 milyon emekli ve EYT'liler bayramdan önce ikramiye ve emekli maaşı ödemesi alabilecek. Bayram İkramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödemesi yapılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son dakika açıklaması şu şekilde:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

EYT'LİLERE ÇİFT İKRAMİYE!

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılmıştı.



#kurban bayramı ikramiyesi
#emekli ikramiyesi
#emekli bayram ikramiyesi
#bayram ikramiyesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor: Pendikspor - Bodrumspor