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Özgün Ramazan bayramı saatleri 2 Mayısta hangi ilde bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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Ramazan bayramı saatleri: 2 Mayıs'ta hangi ilde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan bayramına günler kaldı. İslam alemi için büyük öneme sahip Ramazan ayının bitmesi ile bayram yaşanacak. 2022 yılında Ramazan ayı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ramazan bayramı bayram namazı ile başlamış olacak. 81 ilde müslümanlar bayram namazını Diyanet tarafından belirlenen takvime göre kılacak. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya bayram namazı saatleri kaçta? İşte Diyanet'e göre il il bayram namazı saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ: İl il 2 Mayıs Ramazan Bayramı saatleri (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya)
Bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı saati ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. 2022 tüm illerin Ramazan bayramı vakitleri haberimizde.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (2 MAYIS 2022)

Bu yılki bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.

İstanbul bayram namazı saatleri: 2 Mayıs İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?
ÖZGÜN
İstanbul bayram namazı saatleri: 2 Mayıs İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?

Ankara'da Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? (2 Mayıs 2022)
ÖZGÜN
Ankara'da Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? (2 Mayıs 2022)

İzmir bayram namazı saati: 2 Mayıs İzmir'de bayram namazı kaçta kılınacak?
ÖZGÜN
İzmir bayram namazı saati: 2 Mayıs İzmir'de bayram namazı kaçta kılınacak?

Bursa'da bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Diyanet Bursa Ramazan Bayramı namaz saati
ÖZGÜN
Bursa'da bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Diyanet Bursa Ramazan Bayramı namaz saati

Konya bayram namazı saati: Diyanet Konya'da bayram namazı kaçta kılınacak?
ÖZGÜN
Konya bayram namazı saati: Diyanet Konya'da bayram namazı kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

Bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir.

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