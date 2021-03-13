Bayram ne zaman 2021? Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı2nın yaklaşması, üç ayların başlamasıyla daha derinden hissediliyor. Üç aylar, 13 Şubat günü Recep ayıyla birlikte başladı. Regaip Kandili ise Recep ayında 18 Şubat 2021 günü, Miraç Kandili yine Recep ayında 10 Mart günü kutlandı. 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandili kutlanacak. Peki, Ramazan ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün? İlk oruç ne zaman başlayacak? Arefe hangi güne denk geliyor? Kurban bayramı ne zaman? Bayram tatilleri kaç gün? Diğer 2021 dini günler ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bu yazımızda sizlerle paylaştık.

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2021 RAMAZAN NE ZAMAN: İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN: TATİL GÜNLERİ

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Bayram namazı

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

2021 yılında kurban bayramı tatili 9 gün olacak.

Kurban Bayramı

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatil olan milli bayramlar:

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

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Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.

Resmi tatil günleri

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

RAMAZAN NEDİR?

Ramazan ayı müslümanların gündelik hayatlarındaki düzenin değiştiği, zamanın farklı şekilde tanzim edildiği bir aydır. Çalışma ile ilgili herhangi bir sınırlama olmayan oruç vakti akşam ezanıyla birlikte sona erer ve üzerinde ne olursa olsun coşkuyla beklenen iftar sofraları kurulur. Eş-dost, fakir-fukara, konu-komşu ve mahalleli ile senenin diğer aylarındakiyle karşılaştırılamayacak nisbette kalabalık iftar sofralarında bir araya gelinir. Gecenin bir kısmı ise ibadet ve sonraki güne hazırlık olan sahur yemeği ile geçirilir.

RAMAZAN İLE İLGİLİ HADİSLER

RAMAZAN ayı: Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:

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(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesaî]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]

(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

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(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]

(İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir.) [Taberani]

BAYRAM NEDİR?

Bayram kelimesinin Arapça’sı, sözlüklerde “âdet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü” anlamlarıyla karşılanan îddir (el-ʿıyd/العيد). Bu kelimenin aslının ise ʿıvd (عود) olduğu ve “tekrar dönmek” anlamını taşıdığı bilinmekte ve bu durum İbnü’l-A‘râbî ve Zebîdî gibi lugatçılar tarafından, “çünkü o her yıl yeni bir sevinçle döner” şeklinde yorumlanarak mevsimlerin dönmesine bağlanmaktadır (geniş bilgi için bk. Lane, V, 2190). Araplar’ın en büyük bayramı hacdır. Arapça’da “ziyaret etmek” şeklinde de açıklanan hac (الحجّ “geri dönme, tekrar gitme”) kelimesi İbrânîce’de “bayram” anlamında kullanılmakta olup (hag), hvg (bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak) kökünden gelmektedir.

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