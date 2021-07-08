2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün: Bayramda yasak var mı?

Kurban bayramı için geri sayım başlıyor. Kurban,

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2021

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

2021 yılında kurban bayramı tatili 9 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 2021

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak.

Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

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KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 2021

1 Temmuz itibariyle yasakların kalkacağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bundan sebep bayrama özel bir yasaklama kararı çıkmadığı sürece şuan ki bilgilere göre bayramda yasak olmayacak.

2022 RAMAZAN NE ZAMAN: İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı (1.Gün) 02 Mayıs 2022 Pazartesi, Ramazan Bayramı (2.Gün) 03 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı (3.Gün) 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü olarak açıklandı.

Kurban Bayramı

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatil olan milli bayramlar:

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi

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Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.

Resmi tatil günleri

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

BAYRAM NEDİR?

Bayram kelimesinin Arapça’sı, sözlüklerde “âdet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü” anlamlarıyla karşılanan îddir (el-ʿıyd/العيد). Bu kelimenin aslının ise ʿıvd (عود) olduğu ve “tekrar dönmek” anlamını taşıdığı bilinmekte ve bu durum İbnü’l-A‘râbî ve Zebîdî gibi lugatçılar tarafından, “çünkü o her yıl yeni bir sevinçle döner” şeklinde yorumlanarak mevsimlerin dönmesine bağlanmaktadır (geniş bilgi için bk. Lane, V, 2190). Araplar’ın en büyük bayramı hacdır. Arapça’da “ziyaret etmek” şeklinde de açıklanan hac (الحجّ “geri dönme, tekrar gitme”) kelimesi İbrânîce’de “bayram” anlamında kullanılmakta olup (hag), hvg (bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak) kökünden gelmektedir.

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KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

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Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.