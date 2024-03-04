Mübarek Ramazan ayı için bekleyiş sürüyor. Şaban ayının gelmesi ile birlikte Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahura kalkılacak ve ilk oruçlar için niyet edilecek. Türkiye'de de vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağını Ramazan ayının hangi gün başlayıp hangi gün biteceğini araştırıyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan'a kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...