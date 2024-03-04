Ramazan Bayramı tarihi merak ediliyor. 2024 yılının Ramazan Bayramı arefesi ve bayram günleri Diyanet İşleri dini günler takvimini yayınladı. Dini günler takvimine göre Ramazan başlangıcı, Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.
Ramazan Bayramı arefesi 2024 ne zaman?
9 Nisan Salı: Arefe günü
Ramazan Bayramı 2024 ne zaman?
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?
Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.
Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?
4 Mart 2024 tarihi itibariyle Ramazan Bayramı'na 37 gün kaldı.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ
24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ
11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ
9 Nisan SALI: AREFE
10 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
11 Nisan PERŞEMBE: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
12 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
15 Haziran CUMARTESİ: AREFE
16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI
16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ
14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ