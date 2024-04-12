İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayram tatilinin 5. gününde 618 trafik kazası yaşandığını, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını belirtti.

Bayramda trafik kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Tatilin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin yaralandığını kaydeden Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

#HayatlaYarışılmaz❗️

Bayram tatilinin 5. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde;



📌6️⃣1️⃣8️⃣ trafik kazası meydana geldi.

📌3️⃣3️⃣9️⃣.2️⃣8️⃣5️⃣ araç denetlendi.

📌2️⃣1️⃣.8️⃣0️⃣7️⃣ araca hız ve radar işlemi,

📌1️⃣6️⃣.6️⃣5️⃣0️⃣ araca ise diğer işlemler yapıldı.



Bayram tatilinin ilk 5️⃣ gününde toplam;… pic.twitter.com/8atkkQClEj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2024



