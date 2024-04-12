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Trafik canavarı yine işbaşında! Yollar kan gölü: İşte bayram tatilinde 5 günün bilançosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 5 gününde 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

09:35 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 09:36 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yollar kan gölü!
Yollar kan gölü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayram tatilinin 5. gününde 618 trafik kazası yaşandığını, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını belirtti.

Bayramda trafik kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Tatilin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin yaralandığını kaydeden Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."


#Bayram tatili
#trafik kazası
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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Trafik canavarı yine işbaşında! Yollar kan gölü: İşte bayram tatilinde 5 günün bilançosu