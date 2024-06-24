Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin açıklanan tarihe kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önemli olduğunu duyurdu. Bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Peki bedelli askerlik başvurusu ne zaman sona erecek, bitecek? 2024 bedelli askerlik ne kadar? İşte detaylar.
Bedelli askerlik başvurusu ne zaman sona erecek, bitecek?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
2024 bedelli askerlik ne kadar?
Bedelli askerlik ücreti, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.
2024 yılı temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre artış gösterecek. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur maaşı zammı sonrası bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak. 28 Haziran tarihine kadar başvurusunu gerçekleştiren adaylar, bedelli askerlik ücreti olarak 182 bin 608 lira ödeme yapacak.