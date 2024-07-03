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2024 bedelli askerlik ne kadar?

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için enflasyon verilerinde. Memur ve emeklinin maaş zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti başta olmak üzere birçok kalemde artış yaşanacak. Bedelli askerlik başvuru tarih gençler tarafından merak konusu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Temmuz-Aralık 2024 bedelli askerlik ne kadar?

10:04 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:05 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bedelli askerlik için son başvuru tarihi
Bedelli askerlik için son başvuru tarihi

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin açıklanan tarihe kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önemli olduğunu duyurdu. Bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Peki bedelli askerlik başvurusu ne zaman sona erecek, bitecek? 2024 bedelli askerlik ne kadar? İşte detaylar.

Bedelli askerlik başvurusu ne zaman sona erecek, bitecek?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

2024 bedelli askerlik ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.

2024 yılı temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre artış gösterecek. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur maaşı zammı sonrası bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak. 28 Haziran tarihine kadar başvurusunu gerçekleştiren adaylar, bedelli askerlik ücreti olarak 182 bin 608 lira ödeme yapacak.

Memur emekli maaş zammı belli oldu mu? İşte kalem kalem öğretmen polis hemşire 2024 memur zammı maaş tablosu

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için enflasyon verilerinde. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur zam oranı netleşecek. Memurlar ve emekliler için 2024 yılı zam oranları, enflasyon ve toplu sözleşme gereği iki farklı dönemde belirleniyor. Ocak 2024'te yapılan zam ile en düşük memur maaşı 34.215 TL'ye yükselmişti. Haziran 2024'te ise memurların maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Memur zammı yüzde 20 ve yüzde 30 gelirse yeni maaşlar ne kadar olacak? Peki Temmuz memur zammı ne kadar olacak? 2024 zamlı memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi kaç TL alacak? İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu.


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