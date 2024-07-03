Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için enflasyon verilerinde. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur zam oranı netleşecek. Memurlar ve emekliler için 2024 yılı zam oranları, enflasyon ve toplu sözleşme gereği iki farklı dönemde belirleniyor. Ocak 2024'te yapılan zam ile en düşük memur maaşı 34.215 TL'ye yükselmişti. Haziran 2024'te ise memurların maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Memur zammı yüzde 20 ve yüzde 30 gelirse yeni maaşlar ne kadar olacak? Peki Temmuz memur zammı ne kadar olacak? 2024 zamlı memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi kaç TL alacak? İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu.