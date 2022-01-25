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Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel açıklamalar bedelli askerlik başvurusu yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik başvuruları açıklandı mı? Bedelli askerlik sonuçları 2022 ile ilgili detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
bedelli askerlik 2022

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz sene bedelli askerlik için başvuru yapanlar askerlik yerleri için bekliyorlar.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI 2022

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

Bedelli askerlik sonuçları belli olduğu zaman adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek. Sonuçlar açıklanınca aşağıda yer alan linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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2022 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK VE CELP TARİHLERİ
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