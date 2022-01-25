Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel açıklamalar bedelli askerlik başvurusu yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik başvuruları açıklandı mı? Bedelli askerlik sonuçları 2022 ile ilgili detaylar haberimizde...

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