Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz sene bedelli askerlik için başvuru yapanlar askerlik yerleri için bekliyorlar.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI 2022
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.
Bedelli askerlik sonuçları belli olduğu zaman adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek. Sonuçlar açıklanınca aşağıda yer alan linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz.
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