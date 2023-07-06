Bedelli askerlik ücret zammı
Yeni bedelli askerlik ücreti konusunda yapılan araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Memura yapılacak en düşük zam belli olacak. TÜİK enflasyon verilerini Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıkladı. Yeni bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına göre sabitlendiğini duyurdu.
Bedelli askerlik ücreti artışı neye göre hesaplanıyor?
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirtti. Kaynaklar sistemin hayata geçirildiği 2019’dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını da vurguladı.
Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bedelli askerlik ücretine ilişkin yer alan bilgiler şu şekilde,
Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;
Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL
Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.
Zam sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
2023 Temmuz memur zammının belli olmasının ardından gözler yılın ikinci yarısında uygulanacak olan bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı; ancak önümüzdeki günlerde MSB tarafından yeni ücretin duyurulması bekleniyor.
Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.