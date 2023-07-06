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Bedelli askerlik ücreti 2023 temmuz zammı artışı memur maaşına göre sabitlenecek: Bedelli askerlik kaç para olacak?

Bedelli askerlik ücreti henüz vatani görevlerini yapmayan kişilerin gündeminde yer alıyor. Temmuz 2023 zammı sonrası bedelli askerlik ücreti merak edilen konular arasında. TÜİK'in açıklamasına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. Peki, TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2023 bedelli askerlik ücreti.

13:13 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bedelli askerlik ücret zammı

Bedelli askerlik ücret zammı

Askerlik görevini bedelli olarak tamamlamak isteyen adaylar
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, ödeme günü ne zaman sorularını araştırıyor. Yapılan yeni zamlar ile birlikte güncel ücretin ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 2023 tutarını ödeyen adayların yanında ağustos ayından itibaren zamlı miktarlar ödenecek. İşte "2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar ve kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?" sorularının yanıtları...

Yeni bedelli askerlik ücreti konusunda yapılan araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Memura yapılacak en düşük zam belli olacak. TÜİK enflasyon verilerini Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıkladı. Yeni bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına göre sabitlendiğini duyurdu.

Bedelli askerlik ücreti artışı neye göre hesaplanıyor?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirtti. Kaynaklar sistemin hayata geçirildiği 2019’dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını da vurguladı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bedelli askerlik ücretine ilişkin yer alan bilgiler şu şekilde,

Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Zam sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2023 Temmuz memur zammının belli olmasının ardından gözler yılın ikinci yarısında uygulanacak olan bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı; ancak önümüzdeki günlerde MSB tarafından yeni ücretin duyurulması bekleniyor.

Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu
2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu

Enflasyon farkı ile memur zammı belli oldu. Görevdeki memurlar, 2023’ün temmuz ayında maaşlarını yüzde 17.55 zamlı alacak, zamlı maaşlarının üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. Memur maaş katsayısına bağlı olarak artan kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2023 dönemi için merak konusu. Asgari ücrete gelen yüzde 34 zam ile birlikte 13 bin 410 liraya yükselen kıdem tazminatı tavanı, memur maaşına yapılan yeni zamla birlikte arttı. Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Peki temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? Memur ve asgari ücretli için yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte yeni kıdem tazminatı tavanı ve hesaplama detayları…

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#bedelli askerlik ücreti
#Memur zammı
1 saat önce
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