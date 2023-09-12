Bedelli askerlik başvuruları Aralık ayının son mesai günü mesai bitimine kadar yapılıyor. 2024 yılında bedelli askerlik yapacak adaylar şimdiden 2024 bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK 2024 ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2024 yılı için bedelli askerlik ücretinin, enflasyon oranı ile belirleniyor. 2023 yılının Ocak - Temmuz aylarında ödenecek bedelli askerlik tutarı 104.084,16 TL lira olarak belirlendi. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren müracat edenler için bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruda bulunacak olan adaylar, www.turkiye.gov.tr sayfasındaki 'Kurumlar'başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı 'Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri'hizmetinden ulaşabilecekler.

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Bedelli askerlik başvurusunu yapan adaylar için ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 30.12.2022 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

Başvuru sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar tek seferde ödeniyor- ve taksit yapılmıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuruda bulunan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.







