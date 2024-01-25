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Son dakika: MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurdu. İşte 2024 celp ve sevk tarihi sorgulama ekranı!

10:15 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:56 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, 2024 bedelli askerlik yerleri için heyecanla beklenen tarih belli oldu. Aralık ayına kadar başvurularını tamamlayan adaylar,
bedelli askerlik yerleri
nin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. İşte 2024 celp ve sevk tarihi sorgulama ekranı!

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2024 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar vatandaşların gündeminde sevk tarihleri ve askerlik yerleri bilgisi vardı. T.C. Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yayımladığı paylaşımla askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz." denildi.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

  1. 08 Şubat 2024
  2. 07 Mart 2024
  3. 18 Nisan 2024
  4. 16 Mayıs 2024
  5. 27 Haziran 2024
  6. 25 Temmuz 2024
  7. 22 Ağustos 2024
  8. 19 Eylül 2024
  9. 17 Ekim 2024
  10. 14 Kasım 2024
  11. 12 Aralık 2024
#Bedelli askerlik
#Bedelli askerlik yerleri
#E devlet
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