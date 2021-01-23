Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, alacağı galibiyetle ligin ilk yarısını moralli kapatmak istiyor. Ligde alt sıralarda bulunan Gençlerbirliği ise Trabzonspor'u kendi sahasında yenerek yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı nasıl canlı izlenir?

Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

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Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor rakibi Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda galibiyet arayacak olan bordo-mavililer, üst basamaklara doğru çıkışını sürdürerek ligin ilk yarısını moralli kapatmaya hedefliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra toparlanarak önemli bir ivme kazanan Karadeniz ekibi, puan durumunda zirve umutlarını gelecek haftalara taşımayı planlıyor.

Süper Lig canlı puan durumu ve canlı maç sonuçları Yeni Şafak’ta Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep gibi takımlar puan durumunda üst sıralarda yer alırken taraflar ise oynanan maçların ardından maç sonuçlarını ediyor.Canlı puan durumuSüper Lig 21. Hafta fikstürü Başakşehir Çaykur Rizespor maçı istatistikleriBaşakşehir, Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği altı maçın beşini kazandı (1B) ve rakip filelere toplam 14 gol gönderdi (maç başına 2.3).Başakşehir ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Rizespor (2B 5M), rakibini en son Aralık 2015'te mağlup edebildi.Başakşehir, Süper Lig tarihinde Rizespor ile oynadığı bütün maçlarda rakip fileleri en az bir kez havalandırdı (12 maçta 25 gol).Rizespor bugüne kadar sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlara konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamadı (5B 14M).Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Başakşehir (3B 1M), bu galibiyeti kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (1-0 vs BB Erzurumspor).Henry Onyekuru, İstanbul’daGalatasaray’ın anlaşmaya vardığı Monaco’nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul’a geldi.Galatasaray’ın görüşmelere başladığını bildirdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, İstanbul’a geldi. Onyekuru, Fransa’nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti. Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti.Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.Genç futbolcu, tekrar Galatasaray’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ankara’da 84. randevu

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 83 resmi maçta Trabzonspor 46, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 23 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 158 gol atarken, rakibi ise 76 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 71. randevu

Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında bugüne kadar oynan 70 lig karşılaşmasının ise 39’unu Karadeniz ekibi, 12’sini ise Başkent temsilcisi kazandı. 19 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 133 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 65 gol kaydetti.

Ankara’daki maçlar

İki takım arasında Ankara’da oynanan 35 lig mücadelesinde Trabzonspor 15 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise ev sahibi Gençlerbirliği gülen taraf oldu. 12 müsabaka ise berabere tamamlandı. Kırmızı-siyahlılar, Ankara’da rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 51 gol gördü.

Berat Özdemir’in duygusal maçı

Ara transfer döneminde Gençlerbirliği’nden transfer edilen Berat Özdemir’in, Ankara’da oynanacak olan maça 11’de başlaması bekleniyor. Abdülkadir Ömür’ün sakatlığı, Lewis Baker’in ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Konyaspor karşısında ikinci yarıda şans verdiği Berat Özdemir’i, 11’de başlatması bekleniyor. Avcı, orta sahada cezalı Baker’in yerine yeni transfer Berat Özdemir’i, Abdülkadir Ömür’ün yerine ise Flavio’ya görev vermesi yüksel ihtimal duruyor. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Hosseini’nin de kadroda yer alacağı öğrenildi.

Muhtemel 11

Trabzonspor’un, Gençlerbirliği mücadelesine şu 11’le çıkması bekleniyor:

"Uğurcan Çakır - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon - Abdulkadir Parmak, Berat, Ekuban, Flavio - Nwakaeme, Djaniny"