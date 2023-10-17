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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları

Bekçilik sınavı sonuçları için adaylar artık geri sayıma başladı. Yurt genelinde binlerce kişinin ter döktüğü sınavın sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı ve yazılı sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceğine ilişikin detayları derledik. İşte, 2023/1. Dönem bekçilik sınavı sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler..

11:36 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Bekçi sınav sonuçları

Bekçi sınav sonuçları

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı tamamlandıktan sonra adaylar başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bekçi sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları yoğun ilgi görüyor. Polis Akademisi Başkanlığı bekçilik yazılı sınav sonuçları için tarihi duyurdu.

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde katılımcıların erişimine açılacağı açıklandı.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresinden veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.



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