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Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 Belediye seçimleri

2024 yerel seçimi yani belediye seçimi tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, yerel seçimlerin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2024 Türkiye yerel seçim tarihi ile Belediye seçimleri ne zaman? İşte detaylar....

09:09 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yerel seçimler

Yerel seçimler

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler 5 yılda bir gerçekleştiriliyor, Son olarak 2019 tarihinde gerçekleşen belediye seçimlerinin yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak kazandı.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN 2024?

Yerel seçimler ( Belediye seçimleri) Her 5 yılda bir düzenlenir, büyük heyecan ve merak uyandırır. En son Belediye seçimleri 2019 yılında yapılmıştı.

2024 yerel seçimlerinin tarihide belli oldu. Yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLECEK?

Yerel seçimler her 5 yılda bir düzenlendiğinde büyük heyecanlara sahne olur. Peki, Belediye başkanlarından muhtarlara kadar bütün mali yöneticilerin belirlendiği bu seçimlerle kimlere oy atacağız?

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

Büyükşehir Belediye Başkanı

İl Belediye Başkanı

İlçe Belediye Başkanı

Belde Belediye Başkanı

Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

Mahalle muhtarları

İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI



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#muhtarlık seçimi
14 dakika önce
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