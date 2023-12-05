Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler 5 yılda bir gerçekleştiriliyor, Son olarak 2019 tarihinde gerçekleşen belediye seçimlerinin 2024'te yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak kazandı.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN 2024?

Yerel seçimler ( Belediye seçimleri) Her 5 yılda bir düzenlenir, büyük heyecan ve merak uyandırır. En son Belediye seçimleri 2019 yılında yapılmıştı.

2024 yerel seçimlerinin tarihide belli oldu. Yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLECEK?

Yerel seçimler her 5 yılda bir düzenlendiğinde büyük heyecanlara sahne olur. Peki, Belediye başkanlarından muhtarlara kadar bütün mali yöneticilerin belirlendiği bu seçimlerle kimlere oy atacağız?

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

Büyükşehir Belediye Başkanı

İl Belediye Başkanı

İlçe Belediye Başkanı

Belde Belediye Başkanı

Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

Mahalle muhtarları

İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

AK Parti belediye başkan adayı başvurusu ne zaman?

Ömer Çelik, yerel seçim takvimine ilişkin “Seçim işleri başkanlığımız seçim takvimi için yetki istemiştir. Yetki verilmiştir. Takvimin nasıl işleyeceğine dair çalışmalar tamamlanıp paylaşılacaktır. Bu yetkilerin verilmesi ile seçim takvimi başlamıştır. Adayların ne zaman başvuracağına dair bir iki gün için kamuoyu ile paylaşılacaktır.” demişti. AK Parti, yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak.

2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI







